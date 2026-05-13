Personale ATA la Corte Ue condanna l’Italia sui contratti a termine | oggi diretta Anief con Marcello Pacifico
Alle 17.30 si terrà una diretta con il presidente nazionale di un sindacato che rappresenta il personale ATA, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea riguardante i contratti a termine in Italia. La decisione della Corte riguarda una causa specifica, identificata con il numero C-15525, e sarà approfondita nel corso di un intervento che analizzerà le implicazioni della sentenza.
Alle 17.30 approfondimento con il presidente nazionale Anief dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-15525. Al centro, supplenze reiterate, graduatorie 24 mesi, posti vacanti e prospettive di stabilizzazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Quindi la Meloni tira dritto e va anche contro Mattarella. Insiste sul premio per i rimpatri, anticamera della remigrazione, e dice serafica: Resterà, è una norma di buonsenso. A suo modo ha ragione: nella sua idea di democrazia, fare di tutto per rispedire a c facebook