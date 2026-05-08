La Corte di Giustizia europea ha stabilito che l’Italia dovrà restituire almeno tre miliardi di euro relativi al reddito di cittadinanza. La decisione si basa su una verifica delle modalità di gestione di questa misura, che secondo i giudici europei non sarebbe stata conforme alle norme comunitarie. La sentenza rappresenta un nuovo capitolo nelle dispute legali tra l’Italia e l’Unione europea riguardo alle politiche sociali del governo precedente.

L'eredità grillina sui conti pubblici ci costerà almeno altri tre miliardi. La Corte di Giustizia europea, innescata dal tribunale di Napoli, ha confermato il suo orientamento sul Reddito di cittadinanza grillino già espresso nel 2024, demolendo definitivamente il requisito dei dieci anni di residenza per far ottenere da migranti e richiedenti asilo il bonus grillino, voluto da Giuseppe Conte (nella foto) nel 2019 e abolito da Giorgia Meloni nel 2023. Secondo i giudici - e secondo una ormai consolidata giurisprudenza Ue - questo parametro costituisce «una discriminazione indiretta» anche «nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale», cioè di chi fa domanda d'asilo, anche in modo strumentale senza averne diritto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Reddito M5s, la Corte Ue condanna l'Italia: altri 3 miliardi a rischio

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