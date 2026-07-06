Le condizioni meteorologiche sono stabili con giornate senza pioggia e temperature in aumento. La pressione atmosferica stabile è dovuta a un campo di alta pressione che si trova sopra la Penisola Iberica e l’Atlantico orientale. Questo scenario interessa l’Europa centro-occidentale, favorendo condizioni di bel tempo e temperature più elevate rispetto ai giorni precedenti. La presenza di questo anticiclone continua a mantenere il clima stabile e soleggiato nella regione.

Lo scenario sinottico sull’Europa centro-occidentale continua a essere caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione, il cui baricentro permane in prossimità della Penisola Iberica e dell’Atlantico orientale. Sulla nostra regione ciò si traduce in condizioni diffusamente stabili, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature tipicamente estive. Nel corso dei giorni successivi l’anticiclone tenderà a distendersi verso il Mediterraneo centrale, consentendo la progressiva risalita di aria più calda di origine subtropicale. Le temperature saranno quindi destinate ad aumentare gradualmente, mentre il quadro meteorologico rimarrà improntato a una marcata stabilità atmosferica per buona parte della settimana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’anticiclone riprende il controllo: dopo un weekend di sole, le temperature tornano a salireDopo un weekend di sole, le temperature sono in aumento grazie alla rimonta dell’anticiclone.

Rsa Montefeltro, le rette tornano a salireLe rette mensili della Residenza Protetta per Anziani Montefeltro torneranno ad aumentare a partire da luglio, con un incremento di 172 euro rispetto...

Temi più discussi: Giornate serene e senza precipitazioni: tornano a salire le temperature; Dal manicomio della legge Basaglia al Coro Senza Dimora: tre giorni da ricordare; La t-shirt bianca di Serena Rossi è un manifesto della sua personalità (copiare, grazie); Prima metà di luglio: il caldo c'è, ma la sua evoluzione è meno scontata del previsto sull'Italia.

Giornate serene e senza precipitazioni: tornano a salire le temperatureLe temperature sono destinate ad aumentare gradualmente, mentre il quadro meteorologico rimarrà improntato a una marcata stabilità atmosferica per buona parte della settimana ... bergamonews.it

Ma quanta gente invidiosa c'è in un social? E mi limito a postare foto e far trascorrere giornate serene e piene di cose belle (che di brutte ne è già pieno il mondo) gente che nemmeno mi segue e viene a criticare sotto i miei post, ma curatevi e fatevi una vita so x.com

Meteo di Sabato 4 LuglioA Vomero oggi Domenica 5 Luglio: giornata prevalentemente serena e afosa, minima 21°C, massima 33°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo sereno al mattino, cielo sereno e caldo al pomeriggio, assenza ... ilmeteo.it