Giornate serene e senza precipitazioni | tornano a salire le temperature
Le condizioni meteorologiche sono stabili con giornate senza pioggia e temperature in aumento. La pressione atmosferica stabile è dovuta a un campo di alta pressione che si trova sopra la Penisola Iberica e l’Atlantico orientale. Questo scenario interessa l’Europa centro-occidentale, favorendo condizioni di bel tempo e temperature più elevate rispetto ai giorni precedenti. La presenza di questo anticiclone continua a mantenere il clima stabile e soleggiato nella regione.
Lo scenario sinottico sull’Europa centro-occidentale continua a essere caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione, il cui baricentro permane in prossimità della Penisola Iberica e dell’Atlantico orientale. Sulla nostra regione ciò si traduce in condizioni diffusamente stabili, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature tipicamente estive. Nel corso dei giorni successivi l’anticiclone tenderà a distendersi verso il Mediterraneo centrale, consentendo la progressiva risalita di aria più calda di origine subtropicale. Le temperature saranno quindi destinate ad aumentare gradualmente, mentre il quadro meteorologico rimarrà improntato a una marcata stabilità atmosferica per buona parte della settimana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Avete un peloso in vacanza con voi? Questi servizi sono pensati proprio per farvi passare le giornate serene senza lasciare i cani in casa tutto il giorno facebook
Ma quanta gente invidiosa c'è in un social? E mi limito a postare foto e far trascorrere giornate serene e piene di cose belle (che di brutte ne è già pieno il mondo) gente che nemmeno mi segue e viene a criticare sotto i miei post, ma curatevi e fatevi una vita so x.com
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