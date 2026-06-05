Dopo un weekend di sole, le temperature sono in aumento grazie alla rimonta dell’anticiclone. L’alta pressione sta riprendendo il controllo del territorio, ma gli effetti saranno diversi a seconda delle zone.

Firenze, 5 giugno 2026 – L’alta pressione si prepara a riprendersi l’Italia, ma non lo farà per tutti allo stesso modo. È questa la novità principale emersa dagli ultimi aggiornamenti meteo curati dagli esperti Valentina Grasso e Giorgio Bartolini del Consorzio LaMMA. La prossima settimana sarù segnata da un aumento delle temperature, soprattutto al Sud, mentre le regioni settentrionali dovranno continuare a fare i conti con l’instabilità atmosferica. Dopo il transito di una leggera perturbazione che ha interessato il Centro-Nord nella mattina e primo pomeriggio di venerdì 5 giugno – con piogge sparse sulle zone centrali – lo scenario è destinato a cambiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’anticiclone riprende il controllo: dopo un weekend di sole, le temperature tornano a salire

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