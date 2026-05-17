Le rette mensili della Residenza Protetta per Anziani Montefeltro torneranno ad aumentare a partire da luglio, con un incremento di 172 euro rispetto al mese precedente. Per il mese di settembre, l’aumento sarà di 234 euro per un periodo di 31 giorni. La decisione si inserisce in un contesto di variazioni tariffarie che riguardano la struttura, dopo una sospensione avvenuta alcuni mesi fa. La novità interessa i familiari dei degenti, che dovranno far fronte a queste variazioni nei pagamenti.

Nuovo boccone amaro per i famigliari dei degenti della Residenza Protetta per Anziani Montefeltro: dopo la sospensione di qualche mese fa, da luglio le rette mensili aumenteranno di 172 euro e da settembre l’adeguamento salirà a 234 euro per 31 giorni. A renderlo noto, una lettera della Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus, che gestisce non solo la Montefeltro ma molte Residenze in tutta la regione, recapitata direttamente ai famigliari qualche giorno fa. Famigliari che, dopo la calma apparente durata una stagione, tornano sul piede di guerra: "La retta mensile è di circa 1.800 euro a paziente. Ora diventerà più di 2mila: ogni anno c’erano aumenti di circa 50-70 euro al mese, ci sono sempre stati e ne eravamo consapevoli – dicono i parenti dei degenti – ma quest’anno la cifra è quattro volte tanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rsa Montefeltro, le rette tornano a salire

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