Una giornalista di La7 è stata molestata e aggredita al Colosseo mentre stava realizzando un servizio sulla sicurezza a Roma. Durante le riprese, un gruppo di persone, descritto come un branco di “maranza”, le ha lanciato bottiglie di vetro e molestato verbalmente. L’episodio è avvenuto pochi giorni dopo episodi di guerriglia davanti all’Anfiteatro Flavio. La reporter non ha riportato ferite gravi.

Giornalista aggredita e molestata a Roma dai “maranza”. La reporter di La 7 Roberta Spinelli è stata bersaglio di molestie e lancio di bottiglie di vetro da parte del branco mentre stava realizzando un servizio sulla sicurezza nella zona del Colosseo, dopo le scene di guerriglia avvenute qualche giorno prima davanti all’Anfiteatro Flavio. Uno dei responsabili è stato fermato e arrestato. I “maranza” al Colosseo L’episodio è avvenuto a distanza di pochi giorni dall’assalto dei maranza davanti al Colosseo agli agenti di una pattuglia della polizia di Roma Capitale, accerchiati, insultati e spintonati dopo essere intervenuti per fermare una festa di compleanno con l’esplosione di fuochi d’artificio nella zona del monumento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Giornalista La7 Roberta Spinelli molestata al Colosseo mentre realizza servizio sulla sicurezza a Roma

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