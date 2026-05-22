Roma | Santori Lega citta’ incassa 154 milioni di multe ma non realizza interventi per sicurezza
A Roma, le autorità locali hanno incassato 154 milioni di euro attraverso sanzioni per infrazioni stradali, ma i fondi raccolti non sono stati impiegati per interventi mirati alla sicurezza delle strade. La questione riguarda la gestione dei proventi delle multe e l'assenza di progetti concreti per migliorare la sicurezza, anche se la legge prevede l'uso di tali risorse per interventi in tal senso. La situazione ha suscitato diverse osservazioni da parte di cittadini e associazioni.
Fabrizio Santori denuncia l'uso improprio delle multe a Roma, chiedendo maggior sicurezza stradale per i cittadini. Roma continua a fare cassa sulla pelle dei cittadini, ma non utilizza i proventi delle multe per garantire la sicurezza stradale, come previsto dal Codice della Strada. Nel frattempo, si assiste a un aumento degli autovelox, delle zone a traffico limitato (Ztl), delle telecamere e delle strisce blu, mentre la capitale continua a presentare buche, una segnaletica insufficiente e un incremento dell’incidentalità. Così ha dichiarato Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio. “La relazione ufficiale del Ministero... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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