Roma | Santori Lega citta’ incassa 154 milioni di multe ma non realizza interventi per sicurezza

A Roma, le autorità locali hanno incassato 154 milioni di euro attraverso sanzioni per infrazioni stradali, ma i fondi raccolti non sono stati impiegati per interventi mirati alla sicurezza delle strade. La questione riguarda la gestione dei proventi delle multe e l'assenza di progetti concreti per migliorare la sicurezza, anche se la legge prevede l'uso di tali risorse per interventi in tal senso. La situazione ha suscitato diverse osservazioni da parte di cittadini e associazioni.

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