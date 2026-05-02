Stelle al merito | Spinelli punta su sicurezza e dignità del lavoro

A Bolzano sono stati premiati i nuovi Maestri del lavoro, riconoscimenti che valorizzano figure di rilievo nel settore. La discussione si concentra anche sulle misure adottate per migliorare la sicurezza sul lavoro nel Trentino, con particolare attenzione alle strategie che sostengono un modello di crescita sostenibile e rispettoso della dignità dei lavoratori. Questi temi sono al centro delle recenti iniziative promosse nella regione.

?? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi Maestri del lavoro premiati a Bolzano? Come influisce la sicurezza sul modello di crescita del Trentino? Perché la sicurezza viene definita un obbligo morale e non burocratico? Quali valori guidano i premiati nel trasmettere il sapere alle generazioni??? In Breve Cerimonia per le Stelle al merito tenutasi a Bolzano il 2 maggio 2026. Riconoscimenti conferiti a dirigenti e lavoratori del tessuto produttivo trentino. Premiazione volta a tutelare la trasmissione dei .🔗 Leggi su Ameve.eu

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