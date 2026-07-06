A Ginevra si svolge una riunione storica con tutti i Paesi del mondo seduti intorno a un tavolo. Per la prima volta, ogni nazione ha una sedia per discutere di intelligenza artificiale. La sala è piena di rappresentanti che ascoltano e partecipano alle discussioni, mentre le due giornate di incontri potrebbero stabilire nuove regole globali per l'AI.

C'è un'immagine che vale più di qualsiasi comunicato: una sala di Ginevra in cui, per la prima volta nella storia, ogni Paese del pianeta ha una sedia per discutere di intelligenza artificiale. Non solo le grandi potenze tecnologiche, non solo le aziende che costruiscono i modelli, ma tutti e 193 gli Stati membri delle Nazioni Unite, insieme ad accademia, società civile e comunità tecnica. Si chiama Global Dialogue on AI Governance, si tiene oggi e domani al Palexpo, e nasce da un impegno preso nel Global Digital Compact del 2024 e formalizzato da una risoluzione dell'Assemblea Generale. La promessa è semplice e ambiziosa insieme: fare in modo che le regole dell'AI riflettano le priorità di tutti, non soltanto di chi possiede i supercomputer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ginevra, si apre la due giorni che può decidere le regole dell'AI

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Ginevra canta La rondine di Mango | Finale

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