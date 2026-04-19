Repesa dopo il 125-97 dell’Olimpia | Le cose non si cambiano in due giorni o due settimane

Dopo la sconfitta per 125-97 contro l’Olimpia, l’allenatore ha commentato che le modifiche nel team richiedono più di pochi giorni o settimane. L’esordio con Treviso aveva dato l’impressione che un cambio di guida potesse portare rapidamente a risultati migliori. Tuttavia, le parole dell’allenatore suggeriscono che i cambiamenti strutturali sono più complessi e richiedono tempo per essere efficaci.

L’esordio con Treviso aveva lasciato una sensazione di leggerezza, come se bastasse cambiare allenatore per cambiare stagione. Il Forum di Assago si è incaricato di riportare tutti sulla terra: Olimpia Milano 125, Guerri Napoli 97. La prima sconfitta di Jasmin Repesa sulla panchina napoletana è di quelle che lasciano il segno nel tabellino prima ancora che nel morale. l coach croato è consapevole di quanto serva tempo per costruire una giusta attitudine di squadra e l’Olimpia non è esattamente il test migliore data la nette differenza di qualità tra le squadre. Queste le sue parole nella conferenza stampa dopopartita: “ Mi aspettavo un’Olimpia così, mi aspettavo che dopo essere usciti dall’Eurolega avrebbero cacciato dell’orgoglio per far vedere che sono sempre i numeri uno favoriti a vincere lo scudetto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Repesa dopo il 125-97 dell’Olimpia: “Le cose non si cambiano in due giorni o due settimane” Notizie correlate Guerri Napoli asfaltata a Milano: l’Olimpia stravince 125-97Dopo l’importante vittoria casalinga contro Treviso, la Guerri Napoli non chiude la pratica salvezza e viene annientata dall’Olimpia Milano 125-97 al... Dissesto dopo le piogge, coperte 120 buche in due settimane. Il lavoro prosegueInteressate direttrici principali, snodi significativi, ma anche strade residenziali cittadine. Aggiornamenti e dibattiti Napoli Basket-Repesa, i destini si incrociano 20 anni dopo quella storica semifinale scudettoDopo essere stato a lungo avversario, il tecnico torna al PalaBarbuto stavolta dall'altro lato della barricata, proseguendo la tradizione di coach croati sulla panchina azzurra ... napolitoday.it Napoli Basket, Repesa: Abbiamo vinto, ma non abbiamo giocato beneJasmin Repesa comincia la sua avventura a Napoli con un'importante vittoria su Treviso, consapevole però che c'è ancora tanto su cui lavorare ... ilnapolista.it