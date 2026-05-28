Il governo ha promesso di adottare misure tempestive per affrontare la crisi provocata dalla guerra in Iran. La premier ha dichiarato che farà tutto ciò che è possibile per gestire la situazione, sottolineando che non si può comunicare ai cittadini che ci sono fondi disponibili solo per la difesa. L’intervento è avvenuto durante una trasmissione televisiva, dove si è impegnata a garantire l’adozione di provvedimenti puntuali.

Giorgia Meloni interviene in diretta tv a ‘ Mattino 5 ‘ e parlando della crisi causata dalla guerra in Iran assicura: “I provvedimenti del governo saranno sempre puntuali. Io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po’ anche la mia preoccupazione, però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo fa tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo”. Del resto è quello che abbiamo fatto dall’inizio”, ha affermato la presidente del Consiglio, ospite della trasmissione Mediaset. Meloni: “Non possiamo dire ai cittadini che soldi ci sono solo per difesa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni: “Contro crisi governo farà tutto quel che può. Non si può dire ai cittadini che ci sono soldi solo per la difesa”

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