Durante una partita contro l’Inghilterra, Gimenez si è infortunato alla caviglia, già operata a dicembre. L’esito dell’infortunio prevede un periodo di assenza di circa un mese e mezzo. La situazione rende difficile per il Milan procedere alla vendita del giocatore in tempi rapidi.

Quando qualcosa può andare storto, stai tranquillo che lo farà. Anche la caviglia, già martoriata dall’operazione subita a dicembre. La legge di Murphy non dà tregua a Santiago Gimenez e di riflesso complica la vita pure al Milan. Perché se l’infortunio alla fine pare meno grave del previsto (la distorsione può essere superata in un mese, un mese e mezzo), comunque rende ancora più complicato il futuro dell’attaccante messicano. L’arrivo di Gonçalo Ramos fuga i dubbi su chi sarà il centravanti titolare del Diavolo, con il portoghese che è diventato il colpo più caro della storia rossonera. Per Gimenez le strade sono così due: restare a Milano da comprimario o provare a riscattarsi altrove. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Gimenez si fa male contro l'Inghilterra, un mese e mezzo fuori. E venderlo per il Milan diventa un'impresa

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