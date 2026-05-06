A pochi giorni dalla partita contro l’Atalanta, si parla di Santiago Gimenez come possibile protagonista in campo. La sfida rappresenta un momento cruciale per la squadra e per l’allenatore, che potrebbe affidarsi al giocatore messicano per cercare di ottenere un risultato positivo. La partita si svolgerà a Milano e rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni in ottica classifica.

Milano, 6 maggio 2026 – Adesso tocca a Santiago Gimenez. Potrebbe essere il messicano una delle ultime cartucce per Massimiliano Allegri in ottica Champions League. Domenica, alle 20.45 a San Siro, arriva l’ Atalanta. I rossoneri sono terzi, a +2 sulla Juventus, ma soprattutto solo a +3 dalla Roma quinta e a +5 dal Como sesto. Con due vittorie la qualificazione sarebbe certa. Crisi acclarata. Ma il Diavolo è in crisi. La striscia di 24 risultati utili consecutivi è un lontano ricordo. Nelle ultime 10 giornate, 5 ko. Nelle ultime 5 partite, appena una rete. Contro il Sassuolo, zero tiri in porta. Leao a segno contro la Cremonese nel recupero, a inizio marzo: è questa l’ultima marcatura firmata da un attaccante rossonero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milan, Gimenez ultima arma per Allegri: contro l’Atalanta non si può più sbagliare

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