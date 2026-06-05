Gene Gnocchi torna a intervistare i grandi nomi dello spettacolo | al Mic un' altra edizione degli AperiGene

Da ravennatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A luglio, al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, Gene Gnocchi riprende le sue interviste-spettacolo con i grandi nomi dello spettacolo. La rassegna si intitola AperiGene e prevede incontri dal vivo con artisti e personalità del mondo dello spettacolo, che vengono intervistati in un’atmosfera informale. L’evento si svolge nel cortile del museo, con pubblico presente e possibilità di partecipare agli incontri.

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Al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza tornano a luglio le interviste-spettacolo di Gene Gnocchi. “L’AperiGene. Incontri ravvicinati di altro tipo”, la rassegna organizzata dalla società Nandoeventi di Faenza e condotte da Gene Gnocchi, animerà l'estate della città manfreda anche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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