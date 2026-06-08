Al Mic di Faenza c' è Enzo Iacchetti | aperitivo spettacolo insieme a Gene Gnocchi

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Mic di Faenza si svolge l’evento “L’AperiGene. Incontri ravvicinati di altro tipo”, parte della quarta edizione della rassegna organizzata da Nandoeventi e condotta da Gene Gnocchi. Durante l’iniziativa, è previsto un aperitivo spettacolo con la partecipazione di Enzo Iacchetti.

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“L’AperiGene. Incontri ravvicinati di altro tipo” – la rassegna di interviste-spettacolo organizzata dalla società Nandoeventi di Faenza e condotte da Gene Gnocchi – torna ad animare l’estate faentina nella sua quarta edizione. Anche quest’anno, sarà ospitata nel suggestivo cortile del Museo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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