Al Mic di Faenza c' è Enzo Iacchetti | aperitivo spettacolo insieme a Gene Gnocchi
Al Mic di Faenza si svolge l’evento “L’AperiGene. Incontri ravvicinati di altro tipo”, parte della quarta edizione della rassegna organizzata da Nandoeventi e condotta da Gene Gnocchi. Durante l’iniziativa, è previsto un aperitivo spettacolo con la partecipazione di Enzo Iacchetti.
“L’AperiGene. Incontri ravvicinati di altro tipo” – la rassegna di interviste-spettacolo organizzata dalla società Nandoeventi di Faenza e condotte da Gene Gnocchi – torna ad animare l’estate faentina nella sua quarta edizione. Anche quest’anno, sarà ospitata nel suggestivo cortile del Museo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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