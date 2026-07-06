Sono passati due anni dalla scomparsa di un uomo di 39 anni, avvenuta l’8 luglio 2021. Da allora, la famiglia ha continuato a cercarlo, ricevendo segnalazioni sia in Italia che all’estero. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi o elementi raccolti. La madre ha commentato la situazione in questi minuti, senza rivelare nuove informazioni o aggiornamenti specifici sul caso.

Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Giacomo Solinas, il 39enne sardo di cui non si hanno più notizie dall’ 8 luglio 2023. Da quel giorno la sua famiglia continua a cercarlo senza sosta, tra segnalazioni arrivate dall’Italia e dall’estero e nuovi elementi che, secondo i familiari, potrebbero aiutare a fare luce sul caso. La madre, Maria Lidia Pistis, non ha mai smesso di lanciare appelli. In un’intervista a Fanpage.it ha raccontato di aver scritto anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere l’inserimento del DNA del figlio nella banca dati nazionale e di aver presentato una richiesta all’ Interpol affinché venisse inserito nei database internazionali dedicati alle persone scomparse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giacomo scomparso nel nulla da due anni, la notizia in questi minuti e le parole della madre

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