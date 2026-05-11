Scomparsi nel nulla da tre settimane nessuna notizia della madre e dei due figli

Da ilpiacenza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre tre settimane non ci sono notizie sulla donna di 49 anni e sui suoi due figli adolescenti, scomparsi lunedì 20 aprile. Il loro allontanamento ha generato preoccupazione tra amici e parenti, mentre le forze dell’ordine continuano le ricerche senza esiti. La donna e i giovani non sono stati ancora rintracciati e il loro destino rimane sconosciuto. La scomparsa ha coinvolto anche le autorità locali, che stanno coordinando le indagini.

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Il silenzio avvolge ormai da ventuno giorni la sorte di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa dallo scorso lunedì 20 aprile insieme ai suoi due figli adolescenti, di 14 e 16 anni. Quella che doveva essere una breve parentesi di relax in un campeggio a Gemona (dove il gruppo non è mai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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