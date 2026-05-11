Scomparsi nel nulla da tre settimane nessuna notizia della madre e dei due figli

Da oltre tre settimane non ci sono notizie sulla donna di 49 anni e sui suoi due figli adolescenti, scomparsi lunedì 20 aprile. Il loro allontanamento ha generato preoccupazione tra amici e parenti, mentre le forze dell’ordine continuano le ricerche senza esiti. La donna e i giovani non sono stati ancora rintracciati e il loro destino rimane sconosciuto. La scomparsa ha coinvolto anche le autorità locali, che stanno coordinando le indagini.

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Il silenzio avvolge ormai da ventuno giorni la sorte di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa dallo scorso lunedì 20 aprile insieme ai suoi due figli adolescenti, di 14 e 16 anni. Quella che doveva essere una breve parentesi di relax in un campeggio a Gemona (dove il gruppo non è mai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Madagascar en train : entre jungle, traditions et lémuriens Des Trains Pas Comme Les Autres - SBS Notizie correlate Scomparsi nel nulla, da tre settimane nessuna notizia della madre e figliIl silenzio avvolge ormai da ventuno giorni la sorte di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa dallo scorso lunedì 20 aprile insieme ai... Madre e figli scomparsi nel nulla, sconvolgente notizia: “Cosa si è portata via”Un messaggio su WhatsApp mai letto, telefoni spenti e una serie di acquisti insoliti che fanno pensare a una fuga volontaria nella natura. Argomenti più discussi: Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni; Famiglia sparita nel nulla da due settimane: ricerche in corso; Madre scompare con i due figli di 14 e 16 anni, si era licenziata dal lavoro; Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni. Più d’uno racconta di aver visto la mamma, i due ragazzi di 14 e 16 anni e i quattro cani nelle zone intorno a Tarcento (Udine), dove l’auto della famiglia piacentina è stata ritrovata il 6 maggio, a due settimane dalla loro scomparsa. Almeno venti le segnalazion x.com perché gli strumenti di rischio interno non rilevano i veri problemi fino a quando i dati non sono già scomparsi? reddit Donna e figli scomparsi, tre settimane senza alcuna notizia(ANSA) - TARCENTO, 11 MAG - Sono passate tre settimane esatte da quando, lunedì 20 aprile, Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e i figli di 14 e 16 anni sono scomparsi nel nulla dopo aver annunciato ai fa ... msn.com