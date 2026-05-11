Scomparsi nel nulla da tre settimane nessuna notizia della madre e figli

Da più di tre settimane non ci sono notizie sulla donna di 49 anni e sui suoi due figli adolescenti scomparsi lo stesso giorno, lunedì 20 aprile. Il loro allontanamento ha portato all’attivazione delle forze dell’ordine, che continuano a cercarli senza risultati. La famiglia e gli amici attendono aggiornamenti sulla vicenda, mentre le autorità investigano sulla sparizione che rimane avvolta nel mistero.

Il silenzio avvolge ormai da ventuno giorni la sorte di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa dallo scorso lunedì 20 aprile insieme ai suoi due figli adolescenti, di 14 e 16 anni. Quella che doveva essere una breve parentesi di relax in un campeggio a Gemona (dove il gruppo non è mai.🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[English Audio] Top Hitman Infiltrated as a Doctor… But One Knife Turned the Mission Upside Down!

Notizie correlate

Madre e figli scomparsi nel nulla, sconvolgente notizia: “Cosa si è portata via”Un messaggio su WhatsApp mai letto, telefoni spenti e una serie di acquisti insoliti che fanno pensare a una fuga volontaria nella natura.

Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioniSonia Bottachiari, 49 anni, originaria del Parmense ma residente a Castell’Arquato (Piacenza), è svanita nel nulla lo scorso 20 aprile.

Argomenti più discussi: Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni; Famiglia sparita nel nulla da due settimane: ricerche in corso; Madre scompare con i due figli di 14 e 16 anni, si era licenziata dal lavoro; Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni.

Più d’uno racconta di aver visto la mamma, i due ragazzi di 14 e 16 anni e i quattro cani nelle zone intorno a Tarcento (Udine), dove l’auto della famiglia piacentina è stata ritrovata il 6 maggio, a due settimane dalla loro scomparsa. Almeno venti le segnalazion x.com

perché gli strumenti di rischio interno non rilevano i veri problemi fino a quando i dati non sono già scomparsi? reddit

Donna e figli scomparsi, tre settimane senza alcuna notizia(ANSA) - TARCENTO, 11 MAG - Sono passate tre settimane esatte da quando, lunedì 20 aprile, Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e i figli di 14 e 16 anni sono scomparsi nel nulla dopo aver annunciato ai fa ... msn.com