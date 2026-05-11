Scomparsi nel nulla da tre settimane nessuna notizia della madre e figli

Da udinetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da più di tre settimane non ci sono notizie sulla donna di 49 anni e sui suoi due figli adolescenti scomparsi lo stesso giorno, lunedì 20 aprile. Il loro allontanamento ha portato all’attivazione delle forze dell’ordine, che continuano a cercarli senza risultati. La famiglia e gli amici attendono aggiornamenti sulla vicenda, mentre le autorità investigano sulla sparizione che rimane avvolta nel mistero.

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Il silenzio avvolge ormai da ventuno giorni la sorte di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa dallo scorso lunedì 20 aprile insieme ai suoi due figli adolescenti, di 14 e 16 anni. Quella che doveva essere una breve parentesi di relax in un campeggio a Gemona (dove il gruppo non è mai.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Argomenti più discussi: Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni; Famiglia sparita nel nulla da due settimane: ricerche in corso; Madre scompare con i due figli di 14 e 16 anni, si era licenziata dal lavoro; Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni.

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