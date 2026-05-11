Scomparsi nel nulla da tre settimane nessuna notizia della madre e figli
Da più di tre settimane non ci sono notizie sulla donna di 49 anni e sui suoi due figli adolescenti scomparsi lo stesso giorno, lunedì 20 aprile. Il loro allontanamento ha portato all’attivazione delle forze dell’ordine, che continuano a cercarli senza risultati. La famiglia e gli amici attendono aggiornamenti sulla vicenda, mentre le autorità investigano sulla sparizione che rimane avvolta nel mistero.
Il silenzio avvolge ormai da ventuno giorni la sorte di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa dallo scorso lunedì 20 aprile insieme ai suoi due figli adolescenti, di 14 e 16 anni. Quella che doveva essere una breve parentesi di relax in un campeggio a Gemona (dove il gruppo non è mai.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioniSonia Bottachiari, 49 anni, originaria del Parmense ma residente a Castell’Arquato (Piacenza), è svanita nel nulla lo scorso 20 aprile.
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SCOMPARSI NEL NULLA: MAMMA E DUE FIGLI, IL MISTERO SI INFITTISCE ? Sono riprese all’alba le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, sparita dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 14 e 16 anni e ai loro quattro cani. La loro auto è stata ritrovat facebook
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perché gli strumenti di rischio interno non rilevano i veri problemi fino a quando i dati non sono già scomparsi? reddit
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