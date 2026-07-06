IL CARTELLONE. Musical, poesia, arte, comicità e l’omaggio ai Dire Straits negli appuntamenti di Zodiak da dicembre a marzo 2027. Da martedì 7 luglio si aprono le prevendite. Da martedì 7 luglio si aprono le prevendite per la nuova stagione di appuntamenti firmati Zodiak al Teatro Donizetti di Bergamo. Da dicembre 2026 a marzo 2027 il palcoscenico ospiterà musical, incontri d’autore, comicità e grandi omaggi musicali, in un cartellone che intreccia emozioni, cultura e intrattenimento di qualità. Una programmazione pensata per coinvolgere pubblici diversi, valorizzando linguaggi e generi capaci di raccontare il presente attraverso storie, musica e ironia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Ghost», Cazzullo e Virginia Raffaele in scena al Teatro Donizetti

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