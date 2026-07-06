Al Donizetti arrivano Ghost Cazzullo Ornano Virginia Raffaele e Dire Straits Reload

Notizia in breve

A partire da martedì 7 luglio sono aperte le prevendite per la stagione 2026-2027 al Teatro Donizetti di Bergamo. La programmazione, curata dall'organizzatore Zodiak, prevede spettacoli tra dicembre e marzo, tra cui musical, incontri con autori, spettacoli di comicità e tributi musicali. Tra gli artisti annunciati ci sono Ghost, Virginia Raffaele e i Dire Straits Reload. La stagione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e senza variazioni rispetto ai programmi annunciati.