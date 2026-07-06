Al Donizetti arrivano Ghost Cazzullo Ornano Virginia Raffaele e Dire Straits Reload
A partire da martedì 7 luglio sono aperte le prevendite per la stagione 2026-2027 al Teatro Donizetti di Bergamo. La programmazione, curata dall'organizzatore Zodiak, prevede spettacoli tra dicembre e marzo, tra cui musical, incontri con autori, spettacoli di comicità e tributi musicali. Tra gli artisti annunciati ci sono Ghost, Virginia Raffaele e i Dire Straits Reload. La stagione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e senza variazioni rispetto ai programmi annunciati.
Da martedì 7 luglio si aprono le prevendite per la nuova stagione di appuntamenti firmati Zodiak al Teatro Donizetti di Bergamo. Da dicembre 2026 a marzo 2027 il palcoscenico ospiterà musical, incontri d’autore, comicità e grandi omaggi musicali, in un cartellone che intreccia emozioni, cultura e intrattenimento di qualità. Una programmazione pensata per coinvolgere pubblici diversi, valorizzando linguaggi e generi capaci di raccontare il presente attraverso storie, musica e ironia. Di seguito una panoramica delle proposte in calendario: – 7 dicembre 2026, ore 20.30 Ghost – il musical Fedele trasposizione teatrale del cult movie degli anni ’90, vincitore di due Oscar e un Golden Globe, Ghost – Il Musical fonde atmosfere pop-rock e momenti di intenso romanticismo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie e thread social correlati
Prosa al Donizetti, Panigada: “Arrivano Francesco Pannofino, Orsini, Ambra e Cesare Bocci”Nella prossima stagione di prosa al Teatro Donizetti di Bergamo sono previsti spettacoli con la partecipazione di attori come Francesco Pannofino,...
Leggi anche: Tre di troppo, la commedia con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele stasera su Canale 5
Si parla di: Ghost, Cazzullo e Virginia Raffaele in scena al Teatro Donizetti.
Al Donizetti arrivano Ghost, Cazzullo, Ornano, Virginia Raffaele e Dire Straits ReloadDa martedì 7 luglio si aprono le prevendite per la nuova stagione di appuntamenti firmati Zodiak al Teatro Donizetti di Bergamo. Da dicembre 2026 a marzo 2027 il palcoscenico ospiterà musical, incontr ... bergamonews.it
Ghost, Cazzullo e Virginia Raffaele in scena al Teatro DonizettiMusical, poesia, arte, comicità e l’omaggio ai Dire Straits negli appuntamenti di Zodiak da dicembre a marzo 2027. Da martedì 7 luglio si aprono le prevendite. ecodibergamo.it