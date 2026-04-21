Le convenienze ed inconvenienze teatrali | l' opera di Donizetti in scena al Teatro Massimo
Dal 26 aprile 2026 il Teatro Massimo di Palermo alza il sipario sul nuovo allestimento di uno dei titoli più esilaranti e dissacranti del repertorio buffo: "Le convenienze ed inconvenienze teatrali" di Gaetano Donizetti. Un’opera che non è solo una farsa, ma un raffinato gioco di specchi in cui.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Intervista a: Eleonora Boaretto - P10-S7 #CAB - #Gorgoradio
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