Gesualdo carabinieri sventano furto di rame | recuperati cavi e attrezzi da scasso
Una pattuglia dei carabinieri di Fontanarosa ha fermato un’auto con targa bulgara lungo la strada SP303. I veicoli sono scappati nelle campagne di Frigento, abbandonando il mezzo. Durante il controllo, sono stati trovati cavi di rame e attrezzi da scasso, che sono stati sequestrati. Non ci sono state altre persone identificate sul posto. L’auto e i materiali sono stati messi sotto sequestro. Le forze dell’ordine stanno indagando sui responsabili.
Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Fontanarosa ha intercettato un’auto con targa bulgara lungo la SP303. I fuggitivi hanno abbandonato il mezzo nelle campagne di Frigento. Notte movimentata tra Gesualdo e Frigento, in provincia di Avellino, dove i Carabinieri hanno sventato un furto di rame e recuperato la refurtiva. L’operazione rientra nei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, fonte della nota stampa. Secondo quanto comunicato dall’Arma, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Fontanarosa, impegnata in un servizio di perlustrazione lungo la SP303, ha intercettato un’autovettura con targa bulgara. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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