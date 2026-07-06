Gesualdo carabinieri sventano furto di rame | recuperati cavi e attrezzi da scasso

Notizia in breve

Una pattuglia dei carabinieri di Fontanarosa ha fermato un’auto con targa bulgara lungo la strada SP303. I veicoli sono scappati nelle campagne di Frigento, abbandonando il mezzo. Durante il controllo, sono stati trovati cavi di rame e attrezzi da scasso, che sono stati sequestrati. Non ci sono state altre persone identificate sul posto. L’auto e i materiali sono stati messi sotto sequestro. Le forze dell’ordine stanno indagando sui responsabili.