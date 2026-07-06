I carabinieri hanno arrestato due persone che tentavano di rubare rame in un capannone industriale. Durante il blitz, sono stati recuperati circa 300 chili di materiale ferroso. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno fermato i sospetti sul posto. La refurtiva è stata sequestrata e i due sono stati portati in caserma per le formalità di rito. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel quadro dei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, questa notte, a Gesualdo, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Fontanarosa, impegnata in un servizio di perlustrazione lungo la SP303, ha intercettato un’autovettura con targa bulgara che, alla vista della “ Gazzella ”, si è data a precipitosa fuga. I fuggitivi, dopo poche centinaia di metri, sono finiti all’interno di un terreno agricolo in località Lappierti, nel limitrofo comune di Frigento. Gli occupanti dell’auto (almeno tre soggetti) approfittando dell’oscurità, hanno abbandonato il mezzo e sono riusciti a dileguarsi a piedi attraverso le campagne circostanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carabinieri sventano furto di rame e recuperano la refurtiva

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