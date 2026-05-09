Furto di rame lungo la linea ferroviaria dell' alta velocità | recuperati 200 chili di cavi

Nella notte, i carabinieri della stazione di Marzano Appio hanno fermato un tentativo di furto di circa 200 chili di cavi di rame lungo la linea ferroviaria ad alta velocità nell’alto Casertano. L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, impedendo così che i materiali venissero asportati. La refurtiva è stata sequestrata e sono in corso le indagini per identificare i responsabili.

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Un colpo ai danni della linea ferroviaria ad alta velocità è stato sventato nella notte grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Marzano Appio, impegnati nei servizi di controllo del territorio lungo l’area dell’alto Casertano. I militari dell’Arma sono intervenuti sulla.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Furto di rame: asportati circa 600 metri di cavi dalla linea ferroviariaBRINDISI - Gli agenti della Polfer di Brindisi sono al lavoro per individuare i responsabili di circa 600 metri di cavi di rame dalla linea... Fuga nella notte dopo l’alt: recuperati cavi di rame e arnesi da scassoNella serata di ieri, al numero di emergenza “112” è giunta una segnalazione riguardante un’auto sospetta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stop ai furti di rame lungo la linea ferroviaria, recuperati anche 5 veicoli rubati; Brindisi e Mesagne, sventato furto di cavi di rame: recuperate cinque auto rubate; Brindisi e Mesagne, sventato furto di cavi di rame sulla linea ferroviaria e recuperate cinque auto rubate; Sventato furto di rame e rinvenute auto rubate. Marzano Appio, furto di rame sventato lungo la linea ferroviaria dell’alta velocita. Ladro in fuga, recuperati oltre 200 Kg di caviMARZANO APPIO (Caserta) – Un colpo ai danni della linea ferroviaria ad alta velocità è stato sventato nella notte grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Marzano Appio, impeg ... ecodicaserta.it Brindisi e Mesagne, sventato furto di cavi di rame sulla linea ferroviaria e recuperate cinque auto rubateOperazioni della Polizia tra Brindisi e Mesagne portano al recupero di auto rubate e a un tentato furto di rame sventato ... trmtv.it Furto nella notte allo stadio del nuoto di Taranto, struttura destinata ai Giochi del Mediterraneo 2026 x.com