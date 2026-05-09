Furto di rame lungo la linea ferroviaria dell' alta velocità | recuperati 200 chili di cavi

Da casertanews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, i carabinieri della stazione di Marzano Appio hanno fermato un tentativo di furto di circa 200 chili di cavi di rame lungo la linea ferroviaria ad alta velocità nell’alto Casertano. L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, impedendo così che i materiali venissero asportati. La refurtiva è stata sequestrata e sono in corso le indagini per identificare i responsabili.

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Un colpo ai danni della linea ferroviaria ad alta velocità è stato sventato nella notte grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Marzano Appio, impegnati nei servizi di controllo del territorio lungo l’area dell’alto Casertano. I militari dell’Arma sono intervenuti sulla.🔗 Leggi su Casertanews.it

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