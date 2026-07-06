A George Clooney il Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia 2026 | Un onore ma significa che sto invecchiando

George Clooney ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia 2026. Ha commentato: «Un onore, ma significa che sto invecchiando». Lo scorso anno, l’attore ha partecipato alla stessa manifestazione con la moglie per presentare il suo ultimo film da regista, interpretato da Adam Sandler.

Proprio lo scorso anno il divo di Hollywood, accompagnato dalla moglie Amal, ha partecipato alla Mostra del cinema di Venezia per presentare l’ultimo film da regista, Jay Kelly con Adam Sandler. Il direttore Alberto Barbera ha ripercorso la carriera dell’artista dicendo: «Nella sua triplice veste di attore, regista e produttore, George Clooney è un artista completo e carismatico, appassionato e originale, avendo saputo trasformare una vocazione profonda in una delle parabole più luminose del cinema contemporaneo. Un avvio di carriera vissuta senza scorciatoie, grazie a piccole parti in telefilm e B-movie sino al grande successo ottenuto come... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Leone dOro alla carriera a Clooney all83esima Mostra di Venezia: «Un onore immenso»

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