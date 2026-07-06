George Clooney e Venezia | perché il Leone d' Oro alla Carriera 2026 è il giusto riconoscimento

L'attore e regista riceverà il Leone d'Oro alla Carriera nel 2026 durante l'83. Mostra Cinematografica di Venezia. Il premio viene assegnato con un riconoscimento speciale, celebrando un rapporto duraturo tra il protagonista e la manifestazione. La consegna rappresenta un momento di riconoscimento per la carriera e il contributo artistico dell'individuo. La cerimonia si svolgerà in occasione dell'edizione successiva alla sua selezione.

Assurdamente e spesso sottovalutato, l'attore e regista riceverà il premio speciale all'83. Mostra Cinematografica di Venezia, suggellando un sodalizio storico, artistico e sì, decisamente affettuoso. Come dimostrano le parole di Alberto Barbera. L'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia cala subito l'asso. George Clooney sarà il Leone d'oro alla carriera. Quello tra Clooney e Venezia è un sodalizio di lunghissima data - andando a memoria, fin dal 2003 con Prima ti sposo poi ti rovino, ritrovandolo quasi ogni anno compreso il 2011 con il suo splendido film da regista Le idi di Marzo -, a testimoniare la grande fiducia e il grande rispetto artistico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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