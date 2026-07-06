Geometrie spirituali | l’artista bergamasco Renzo Eusebi in mostra alla Camera

Alle 17.30 di lunedì 6 luglio, nella Sala del Cenacolo del Palazzo, sarà aperta la mostra antologica “Geometrie spirituali” dell’artista bergamasco Renzo Eusebi. La rassegna presenta dipinti e sculture, e rimarrà aperta fino a data da definire. L’evento si svolge nella cornice della Camera dei deputati. La mostra si concentra sulle opere di Eusebi, artista noto per il suo stile, e sarà visitabile durante gli orari di apertura del palazzo.

Sarà inaugurata alle 17.30 di lunedì 6 luglio nella Sala del Cenacolo del Complesso di Palazzo Valdina, alla Camera dei deputati, la mostra antologica “Geometrie spiriturali” del pittore e scultore Renzo Eusebi. Nato nel 1946 a Montalto delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, da oltre 50 anni vive in provincia di Bergamo, territorio che l’ha ormai adottato: formatosi a Roma, dove strinse amicizia con Sante Monachesi, fondatore del Movimento Futurista nelle Marche, dopo gli esordi neosurrealisti e le influenze da Fontana e Burri è approdato al plurismo geometrico sulla lezione di Mondrian. Dagli anni Settanta a oggi ha esposto in numerose collettive e personali internazionali, partecipando a fiere di rilievo globale come Art Basel, Chicago, New York e la Art Fair Hangzhou in Cina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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