Oggi pomeriggio, la Fondazione Fideuram San Paolo aprirà gli uffici private banker in via Chiodo 125 alla Spezia per un evento dedicato all’arte. Dalle 17 alle 19 si terrà il vernissage di un artista, con esposizione delle sue opere. L’evento rappresenta un’occasione per visitare gli spazi della fondazione e ammirare le creazioni artistiche in un contesto insolito. La partecipazione è aperta al pubblico.

Pomeriggio d’artista promosso dalla Fondazione Fideuram San Paolo, che aprirà in via eccezionale gli uffici private banker in via Chiodo 125 alla Spezia, dove questo pomeriggio dalle 17 alle 19.30 sarà visitabile la mostra ’Fort Knox La Spezia’ dedicata al pittore punk-rock Manuel Cossu. L’evento, a ingresso libero e aperto a tutti, è inserito nella rassegna ’Vernissage d’artista’, ma in realtà non si tratta di un’inaugurazione, piuttosto di un finissage che mette il punto a un’esposizione iniziata circa un mese fa, riservata al personale e alla clientela. Curata da Imelda Hysa in collaborazione con Sergio Tossi, che con Cossu ha dato vita ad un lungo e vivace sodalizio, è composta da una serie di tele eterogenee che raccontano tutto l’immaginario di Manuel.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Vernissage d’artista’ alla Fondazione Fideuram, in mostra Cossu

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