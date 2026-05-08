Serve una regia sul problema lupi | il consigliere Petrucci Pd porta il caso in Consiglio comunale

In seguito alla notizia della morte del cane di un giornalista sbranato da lupi in Val Tidone, si riaccende il dibattito sulla presenza e gestione di questi predatori. Un consigliere di maggioranza ha portato la questione all’attenzione del Consiglio comunale, sottolineando la necessità di un coordinamento più efficace sulla questione dei lupi. La vicenda ha riacceso le discussioni anche nel Riminese, dove si continua a confrontarsi sulle modalità di convivenza con la fauna selvatica.

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La morte del cane del giornalista Michele Serra, sbranato dai lupi in Val Tidone, riaccende anche nel Riminese il dibattito sulla gestione della fauna selvatica e sulla convivenza con i predatori. A intervenire è il consigliere comunale Matteo Petrucci, che annuncia la presentazione di una.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Campus sportivo di Alvanella ancora chiuso: "Noi per Monteforte" porta il caso in Consiglio comunaleIl Gruppo di opposizione “Noi per Monteforte” porta il caso del Campus sportivo di Alvanella in consiglio comunale. Caso Atap, l'appello del Pd: "Gaspardo venga in Consiglio comunale"Il segretario provinciale Fausto Tomasello e il capogruppo Nicola Conficoni hanno chiesto al presidente dell'azienda del trasporto pubblico Gaspardo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Di Silverio: Serve un Piano Marshall per la sanità, ma non è solo questione di fondi; Incontro in Cittadella sul Caporalato, Straface: Serve una grande alleanza culturale per costruire inclusione, legalità e lavoro dignitoso; Terni, chimica in crisi: Moplefan ferma, Sangraf senza prospettive. Serve una regia immediata; Porto di Venezia, Martella rilancia: Serve una regia unica, basta improvvisazioni. Piano Casa, Fiaip Ora serve una cabina di regia per l’attuazioneROMA (ITALPRESS) – Si tratta di un Piano ben strutturato che ha finalmente l’obiettivo di affrontare le emergenze strutturali e dare così a medio lungo termine risposte che potranno avvantaggiare le ... italpress.com Zeni: Alle famiglie serve una regia unitaria dei serviziUno studio sui trend demografici realizzato dall'Università Bocconi di Milano sarà utilizzato come base di partenza per ridisegnare l’assetto istituzionale delle APSP del Trentino. Pensare ad una ... quotidianosanita.it Buongiorno mi serve un vostro aiuto avete visto in giro su siti questo tipo di credenza Allego foto mi servirebbe nera Grazie a tutti - facebook.com facebook La caccia non serve più a niente se non a soddisfare il desiderio di far soffrire un essere vivente. Ed è orribile che si possa provare un desiderio simile. x.com