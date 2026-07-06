genova il consigliere islamico del pd invoca piazzale loreto

Un consigliere del Pd a Genova ha chiesto di intitolare Piazzale Loreto a un martire islamico. La proposta è stata presentata durante un incontro pubblico, senza che siano stati forniti dettagli sui motivi o sulla figura proposta. La richiesta ha suscitato reazioni diverse tra i presenti, ma non sono stati comunicati ulteriori sviluppi o decisioni ufficiali in merito.

Roma, 6 lug – C’era una volta la Genova superba, repubblica marinara che issava il vessillo di San Giorgio contro le scorribande saracene. Oggi, quella stessa città rischia di essere ridotta a un tappeto da preghiera steso davanti al primo candidato consigliere comunale fulminato sulla via della Mecca, pronto a vomitare sui social il peggior repertorio di livore anti-occidentale. Quando a Genova Silvia Salis non basta più. All’ombra della Lanterna, piccoli Silvia Salis crescono e, da buoni adepti, superano la maestra. Non bastava la presenza del primo cittadino con tanto di fascia tricolore – che non solo rappresenta ugualmente chi non l’ha votata, ma anche chi non ha proprio votato – a festeggiare la cacciata democratica & repubblicana dei missini che avevano scelto il terzo fascio d’Italia come luogo per un loro congresso. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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