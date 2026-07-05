Genova consigliere musulmano Pd contro i leghisti | Vanno cacciati

Simohamed Kaabour, consigliere comunale del Pd a Genova, ha chiesto di allontanare dalla città figure considerate eredi della cultura missina. La proposta si basa su un confronto storico, citando l’episodio del 1960 con Francesco Boezi. Kaabour ha criticato i leghisti, chiedendo che siano esclusi da rappresentanze pubbliche e spazi cittadini. La proposta ha suscitato reazioni nel panorama locale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione.

Simohamed Kaabour, consigliere comunale del Pd, vorrebbe “cacciare” da Genova gli “eredi” della cultura missina come avvenne nel 1960 Francesco Boezi per www.ilgiornale.it – Il riferimento è al sesto congresso del Movimento sociale italiano, svoltosi nel capoluogo ligure nel 1960. La sinistra genovese insorse per la presenza degli iscritti al partito di Giorgio Almirante nella città protagonista della Resistenza (ma soltanto dopo l’appoggio del Msi al governo Tambroni, prima nessuno fece storie). Kaabour, che guida “Idem network”, un correntone di esponenti del Pd principalmente di fede musulmana, ha scritto un lungo post via Instagram, dopo aver partecipato a un dibattito in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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