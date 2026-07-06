Generational Sonic Healing | curare i traumi con l’archeologia sonora familiare

Da lifeandpeople.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo metodo utilizza l’archeologia sonora familiare per trattare i traumi generazionali. Attraverso l’analisi dei suoni e delle memorie acustiche tramandate, si mira a identificare e curare le ferite emotive legate alle radici familiari. La tecnica si basa su registrazioni e suoni storici raccolti nel tempo, che vengono reinterpretati in sessioni terapeutiche. Non sono stati ancora pubblicati studi clinici, ma la metodologia si propone come un approccio innovativo nel campo della salute mentale.

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Life&People.it Avete mai notato che il rumore bianco non è un semplice disturbo statico per farsi mappa psicologica nell’istante preciso in cui il nastro ossidato di una vecchia audiocassetta BASF degli anni Ottanta, scovata in soffitta dopo quarant’anni di oblio, striscia contro la testina di un registratore d’epoca? Non stiamo parlando del revival nostalgico del vinile o della feticizzazione dell’analogico da parte della Gen Z.. Oggi, la composizione d’avanguardia sta vivendo un radicale e profondissimo cambiamento che gli addetti ai lavori chiamano Generational Sonic Healing. Questa pratica, radicata nei territori di confine tra psicoterapia transgenerazionale, etnomusicologia e bioacustica, utilizza l’ archeologia sonora familiare per disinnescare i nodi irrisolti del passato. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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