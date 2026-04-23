Un’altra archeologia familiare

Lilibell torna in Perù dopo dieci anni trascorsi in Italia, per visitare di nuovo la propria abuela. La visita rappresenta un momento di incontro con le radici e la famiglia. Durante il soggiorno, vengono rivissuti ricordi e momenti condivisi nel passato. La protagonista si confronta con le differenze tra i due paesi e le variazioni nel tempo. La visita si svolge nel rispetto delle norme sanitarie e delle consuetudini locali.

Lilibell torna dalla sua abuela in Perù dopo dieci anni in Italia. È l’occasione per ripercorrere la vita della nonna, delle creature umane e magiche che popolano il territorio tra le Ande e la foresta amazzonica. La prima volta che mi sono imbattuta in un huaco, un reperto sepolcrale, è stato in un libro di Gabriela Wiener (Sanguemisto, il cui titolo originale era Huaco retrato). Se lì Wiener dissotterra la vita dell’antenato tombarolo, Chávez delinea la distanza tra quella figura e l’idea di huaquería. L’autrice, premio Lingua madre nel 2020, si fa huaquera con la scrittura di questo libro, alla ricerca di manufatti preispanici. L’archeologia familiare emerge anche nel libro recensito qualche numero fa, Ardesia, di Ruska Jorjoliani, con una resa secondo me diversa.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Un’altra archeologia familiare Lombardia- archeologia industriale- Villaggio Crespi D'adda-HD Notizie correlate Pombia: Lidia Laudani presenta i suoi due romanzi “Un’altra vita” e “Un’altra me”In programma per sabato 14 marzo alle ore 17,30, presso la Biblioteca comunale di Pombia, un incontro con l'autrice Lidia Laudani. Le critiche degli atleti, i buu a Vance: coraggio c’è un’altra America (e un’altra Italia)I Giochi olimpici di Milano Cortina offrono primi bilanci e riflessioni, ma non si tratta di sport.