EMDR | come curare i traumi invisibili che segnano la nostra vita

Un trauma rimane bloccato nel cervello, impedendo la normale elaborazione dei ricordi. La terapia EMDR mira a far rivivere e rielaborare questi ricordi, riducendo gli effetti dei traumi invisibili. La differenza tra traumi con la T maiuscola e minuscola riguarda la gravità e l’impatto sulla vita quotidiana. Quando un ricordo traumatico si blocca, il cervello continua a reagire come se l’evento fosse ancora in corso, causando sintomi persistenti.

? Domande chiave Quali sono le differenze tra traumi con la T maiuscola e minuscola?. Come reagisce il cervello quando un ricordo traumatico resta bloccato?. Perché l'EMDR richiede sempre un percorso psicoterapeutico strutturato?. Cosa succede al corpo quando le ferite emotive non vengono elaborate?.? In Breve Distinzione tra traumi con T maiuscola per eventi estremi e t minuscola per abbandoni.. Risposta neurobiologica coinvolge talamo e amigdala con rilascio di adrenalina e cortisolo.. Efficacia validata da linee guida internazionali APA, NICE e ISTSS per sintomi post-traumatici.. Metodo EMDR utile per depressione, ansia, fobie, lutto acuto e dipendenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Intersectionality in EMDR: Complexity, Curiosity, and Clinical Humility with Anastasia Soroka

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