Una nuova citycar elettrica da circa 20 mila euro entra nel mercato, portando una proposta competitiva nel settore delle auto a emissioni zero. La vettura si basa sulla piattaforma GEA, che promette di mantenere i costi bassi senza compromettere la qualità. La lunghezza della E2, più lunga rispetto a modelli come la Panda, consente di offrire più spazio interno. Questi dettagli sono stati illustrati in occasione del lancio ufficiale.

? Cosa scoprirai Come farà la piattaforma GEA a garantire qualità con un prezzo basso?. Perché il passo lungo della E2 la rende più spaziosa della Panda?. Cosa significa l'interfaccia Android per chi guida abitualmente auto europee?. Come cambierà il mercato italiano con una citycar da 20 mila euro?.? In Breve Piattaforma GEA garantisce stabilità con 115 CV e trazione posteriore.. Bagagliaio da 375 litri con vano anteriore da 70 litri per cavi.. Dimensioni di 413 centimetri con passo di 265 centimetri.. Modello venduto in Cina per 600 mila unità in 14 mesi.. Il gruppo Geely porterà in Italia la citycar elettrica E2 nel prossimo autunno, puntando a un prezzo di circa 20 mila euro per sfidare i modelli tradizionali del segmento B.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Geely sfida il mercato: arriva la citycar elettrica da 20 mila euro

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