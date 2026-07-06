Gaza | Unrwa assente nel nuovo scenario di pace e ricostruzione
L’Unrwa ha dichiarato che nella nuova fase di Gaza non ci sarà più spazio per la dipendenza dagli aiuti internazionali. L’agenzia ha annunciato che non parteciperà alle attività di ricostruzione e assistenza nella regione, in un contesto di cambiamenti nelle politiche di supporto. La decisione si basa sulla volontà di promuovere l’autonomia locale e ridurre la presenza di aiuti esterni. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui piani specifici o sulle modalità di attuazione di questa scelta.
Nuove Prospettive per Gaza: L’appello dell’Unrwa. ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia per il soccorso e l’occupazione dei palestinesi (Unrwa) ha annunciato che nella nuova Gaza non ci sarà spazio per la continua dipendenza dagli aiuti internazionali. Questa dichiarazione segna un’importante svolta nella questione che da anni affligge la regione, indicando la volontà di avviare un processo di cambiamento significativo. Secondo il Board of Peace, un organismo creato nell’ambito del piano di pace dell’ex presidente statunitense Donald Trump, gli abitanti di Gaza meritano migliori opportunità e una vita dignitosa, lontano dalle crisi umanitarie continue. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Segui gli aggiornamenti su Gaza.
Notizie e thread social correlati
Gaza, allarme Unrwa: l’invasione di roditori minaccia la saluteL’agenzia umanitaria ha segnalato un aumento della presenza di roditori nei campi profughi di Khan Younis e nel nord di Gaza.
Turismo 2026: l’Italia punta ai 478 milioni di presenze nel nuovo scenarioNel 2026, il settore turistico italiano si propone di raggiungere circa 478 milioni di presenze complessive.