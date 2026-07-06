Gaza | Unrwa assente nel nuovo scenario di pace e ricostruzione

Notizia in breve

L’Unrwa ha dichiarato che nella nuova fase di Gaza non ci sarà più spazio per la dipendenza dagli aiuti internazionali. L’agenzia ha annunciato che non parteciperà alle attività di ricostruzione e assistenza nella regione, in un contesto di cambiamenti nelle politiche di supporto. La decisione si basa sulla volontà di promuovere l’autonomia locale e ridurre la presenza di aiuti esterni. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui piani specifici o sulle modalità di attuazione di questa scelta.