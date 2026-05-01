L’agenzia umanitaria ha segnalato un aumento della presenza di roditori nei campi profughi di Khan Younis e nel nord di Gaza. La situazione riguarda principalmente le aree di insediamento temporaneo, dove l’invasione di insetti e roditori rischia di peggiorare le condizioni di vita della popolazione. L’organizzazione ha chiesto interventi per affrontare il problema e prevenire possibili rischi per la salute.

? Cosa sapere Unrwa segnala invasione di roditori nei campi profughi di Khan Younis e nel nord Gaza.. Mancanza di disinfestanti e acqua potabile aumenta il rischio di peste e leptospirosi.. L’Unrwa segnala una crisi sanitaria senza precedenti a Gaza, dove l’invasione di roditori e parassiti sta colpendo le strutture mediche e i campi profughi nelle zone di Khan Younis e nel nord della Striscia. La proliferazione di topi e ratti ha raggiunto livelli allarmanti, trasformando le tende destinate agli sfollati in veri e propri focolai di infezione. La situazione si è aggravata drasticamente nei sette mesi trascorsi dal cessate il fuoco, quando la carenza di prodotti chimici per la disinfestazione ha impedito agli operatori umanitari di contenere la crescita di questi animali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza, allarme Unrwa: l’invasione di roditori minaccia la salute

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