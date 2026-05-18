Nel 2026, il settore turistico italiano si propone di raggiungere circa 478 milioni di presenze complessive. Le autorità del settore si concentrano su come l’inflazione possa influenzare i ricavi delle imprese locali e quali regioni siano in grado di affrontare il calo delle presenze durante l’estate. La situazione attuale mette in evidenza le sfide legate alla gestione dei flussi turistici e alle dinamiche economiche che coinvolgono le diverse aree del Paese.

? Domande chiave Come influenzerà l'inflazione il reale guadagno delle imprese turistiche locali?. Quali regioni riusciranno a gestire il calo delle presenze estive?. Perché il modello Friuli Venezia Giulia può cambiare la stagionalità?. Come cambieranno i flussi turistici tra primavera e autunno?.? In Breve Spesa turistica nazionale stimata a 132,7 miliardi di euro con incremento del 4%.. Inflazione al 2,7% e costi energetici balzati dal -2,0% al +9,6%.. Presenze in Friuli Venezia Giulia cresciute del 6,5% nel bilancio 2025.. Lignano Sabbiadoro registra 100 mila pernottamenti nei primi tre mesi del 2026.. I dati turistici del 2026 indicano che l’Italia accoglierà 141,2 milioni di arrivi e 478,6 milioni di presenze, segnando una crescita costante rispetto all’anno precedente nonostante le pressioni dell’inflazione e dei costi energetici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo 2026: l’Italia punta ai 478 milioni di presenze nel nuovo scenario

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