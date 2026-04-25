Alle 18 si svolge la partita tra Bologna e Roma, con le formazioni ufficiali annunciate. La squadra di Gasperini schiera Malen come punta, mentre quella di Italiano conferma Castro tra i titolari. La sfida si inserisce nel tentativo di recuperare posizioni in classifica nelle ultime giornate di campionato. Entrambe le squadre cercano punti importanti in vista delle prossime partite.

(3-4-1-2) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. Allenatore: Gasperini. (3-4-3) Ravaglia; Heggem, Helland, Lucumì, Joao Mario, Freuler, Ferguson, Miranda; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. A dirigere la gara sarà Di Bello di Brindisi assistito da Berti e Di Gioia, con quarto uomo Allegretta e addetti VAR Maresca e Meraviglia. La gara di andata inaugurò il campionato per entrambe le squadre: 1-0 per la Roma grazie al gol di Wesley all’esordio in giallorosso. In totale i precedenti tra le due squadre in Serie a sono 151 con 54 vittorie della Roma, 45 pareggi e 52 vittorie rossoblù.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Bologna-Roma, le ufficiali: Italiano con Castro, Gasp punta su Malen

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