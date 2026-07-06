Rudi Garcia ha commentato con sarcasmo la decisione della FIFA di annullare la squalifica di Folarin Balogun. Il giocatore potrà scendere in campo nell’ottavo di finale tra Stati Uniti e Belgio. La scelta ha suscitato reazioni ironiche da parte dell’allenatore, che ha espresso sorpresa per la decisione dell’organizzazione. Balogun sarà quindi disponibile per la partita senza restrizioni.

La risposta ironica di Rudi Garcia sull'annullamento della squalifica a Folarin Balogun, che sarà regolarmente in campo nell'ottavo di finale tra Stati Uniti e Belgio. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Garcia ironico sulla Fifa dopo l'annullamento della squalifica a Balogun

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