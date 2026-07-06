Gara clandestina Resa dei conti per i tre imputati
Mercoledì si terrà l'udienza davanti alla giudice per discutere due richieste di patteggiamento e una di processo abbreviato riguardo a una gara clandestina. I tre imputati coinvolti sono stati accusati di aver partecipato a un evento non autorizzato, e le proposte di definizione del procedimento saranno valutate nel corso dell'udienza. La decisione sulla modalità di giudizio sarà presa dalla giudice nel corso dell'udienza.
Due richieste di patteggiamento e una di processo abbreviato saranno vagliate mercoledì dalla gup del Tribunale di Monza, Angela Colella, per la gara clandestina di moto costata la vita il 12 marzo 2023 al 16enne monzese Cristian Donzello, che in sella alla sua enduro 125 aveva centrato una Polo guidata da un 21enne in cerca di parcheggio per assistere alla corsa illegale nella zona industriale di Biassono. Per altri due imputati minorenni procede la Procura per i minori di Milano. Secondo la ricostruzione dei fatti, in tre avevano atteso il segnale di start per cimentarsi nel cosiddetto “sparo”, accelerando al massimo nella gara clandestina di velocità e destrezza a chi arrivava primo alla fine di via Friuli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
GARE CLANDESTINE CON AMICI - Q&A parte 1
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