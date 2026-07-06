gara clandestina resa dei conti per i tre imputati

Notizia in breve

Mercoledì si terrà l'udienza davanti alla giudice per discutere due richieste di patteggiamento e una di processo abbreviato riguardo a una gara clandestina. I tre imputati coinvolti sono stati accusati di aver partecipato a un evento non autorizzato, e le proposte di definizione del procedimento saranno valutate nel corso dell'udienza. La decisione sulla modalità di giudizio sarà presa dalla giudice nel corso dell'udienza.