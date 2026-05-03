Il segretario di Stato americano si trova a Roma per una visita ufficiale durante la quale incontrerà il Papa. La visita segue recenti sviluppi nelle relazioni tra il Vaticano e gli Stati Uniti. Tra gli obiettivi del viaggio, ci sarebbe anche la possibilità di un incontro con la premier italiana, anche se non è stato ancora confermato ufficialmente. La visita si svolge in un momento di attenzione diplomatica tra le parti.

Marco Rubio vola in Italia per rimediare all’attacco al Papa di Donald Trump. Il segretario di Stato Usa sarà in visita a Roma per incontrare Leone XIV, prima di un vertice con diversi esponenti del Governo italiano, a partire dal ministri degli Esteri Antonio Tajani. Incontri che servirà a ricucire lo strappo tra Stati Uniti e Vaticano, in cui è rimasta coinvolta anche Giorgia Meloni. L’arrivo di Marco Rubio a Roma Rubio arriverà nella Santa Sede nella giornata di giovedì 7 maggio per portare un ramoscello d’ulivo a Papa Prevost, dopo che Donald Trump aveva definito “debole” sulla criminalità e “pessimo” in politica estera, a causa delle divergenze di vedute con il Pontefice sulla guerra in Iran.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marco Rubio dal Papa a Roma per ricucire i rapporti con il Vaticano, possibile un incontro con Giorgia Meloni

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