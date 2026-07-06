In Italia, l'alto utilizzo dell'auto rende il traffico un problema, soprattutto quando i mezzi pubblici non riescono a coprire tutta la domanda di mobilità. Questa situazione contribuisce a una maggiore presenza di veicoli sulle strade, aumentando il rischio di incidenti e congestioni. La discussione si concentra sull'importanza di migliorare tecnologia e formazione per rendere le città più sicure e sostenibili.

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “In Italia l'utilizzo dell'auto ci colloca ai primi posti in Europa e questo diventa un fattore critico quando il trasporto pubblico non riesce a soddisfare la domanda di mobilità”. Lo ha affermato Giuseppina Fusco, presidente della Fondazione Caracciolo e dell'Automobile Club di Roma, a margine della presentazione della quarta edizione di Eco 2026 - Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, nella sede nazionale di Anci a Roma. Fusco ha evidenziato come la crescente concentrazione della popolazione nelle aree urbane, l'aumento del pendolarismo e dei flussi turistici rendano sempre più complessa la gestione della mobilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fusco (Fond. Caracciolo): "Tecnologia e formazione per città più sicure"

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