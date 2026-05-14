Tortona | nuova tecnologia per biopsie mammarie più precise e sicure

A Tortona è stata introdotta una nuova tecnologia per le biopsie mammarie, che mira a rendere l’intervento più preciso e sicuro. Questa innovazione utilizza una tomosintesi 3D, capace di individuare dettagli a livello millimetrico e migliorare l’identificazione di lesioni. La procedura si svolge in posizione prona, modificando l’esperienza delle pazienti durante l’esame. La tecnologia rappresenta un passo avanti rispetto ai metodi tradizionali di diagnosi mammografica.

? Domande chiave Come cambia l'esperienza della paziente durante la nuova biopsia prona?. Quali dettagli millimetrici riesce a individuare la nuova tomosintesi 3D?. Chi ha finanziato l'acquisto di questa tecnologia per l'ospedale di Tortona?. Perché questa innovazione riduce il rischio di malori durante l'esame?.? In Breve Inaugurazione avvenuta il 14 maggio presso l'ospedale di Tortona.. Donazione promossa da Pier Luigi Rognoni e Helenio Pasquali.. Partecipazione di Alberto Cirio, Federico Riboldi e Federico Chiodi.. Tecnologia tomosintesi 3D per rilevare lesioni di pochi millimetri.. Il nuovo sistema per la biopsia mammaria prona con guida stereotassica e tomosintesi è stato inaugurato questo 14 maggio presso l’ospedale di Tortona, portando una tecnologia avanzata nella sezione di Radiologia dedicata alla Senologia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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