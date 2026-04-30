Città 30 | parte il piano per strade più sicure e aria pulita

A partire da gennaio, la città avvierà un piano per rendere le strade più sicure e migliorare la qualità dell’aria. L’assessore ha annunciato l’introduzione di nuovi limiti di velocità, accompagnati da una revisione della segnaletica e interventi di riqualificazione urbana. Gli studi tecnici necessari sono stati completati e le nuove disposizioni entreranno in vigore nelle prossime settimane.

? Cosa sapere L'assessore Alice Moggi avvia il piano Città 30 con nuovi limiti di velocità.. La nuova segnaletica e la riqualificazione urbana inizieranno a gennaio dopo gli studi tecnici.. L’assessore alla Mobilità Alice Moggi ha annunciato l’avvio delle fasi operative per il progetto Città 30, un piano che prevede la limitazione della velocità nelle strade cittadine per favorire la sicurezza e la qualità della vita nei quartieri. Il Comune si prepara a trasformare radicalmente il modo in cui si percorrono le vie del territorio, non con l’obiettivo di imporre un vincolo, ma con la volontà di offrire ai cittadini la possibilità di muoversi in un ambiente più protetto, con aria più pulita e spazi pubblici recuperati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Città 30: parte il piano per strade più sicure e aria pulita South China Sea: The Next Global Flashpoint Notizie correlate Parte il piano strade sicure a Perugia: lavori a Castel del Piano, Ponte Felcino, Montegrillo e Ponte d'oddiLo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini parlando di via dell'Armonia. Montaruli (FdI): Strade e città più sicure con Decreto Sicurezza – Il video(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 “Fermo preventivo contro i violenti, la stretta sui coltelli, potenziamento di zone rosse contro spacciatori e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bologna Città 30, parte ufficialmente la Fase Due: entrano in vigore 22 ordinanze. In arrivo un incontro pubblico; BOLOGNA: Città 30, parte la fase 2 | VIDEO; Ecco ‘fase 2’ di Bologna Città 30, cosa cambia da oggi. E in mattinata arrivano le prime multe; Bologna torna a viaggiare a 30 all’ora: 22 ordinanze e le strade schedate, così Lepore ha ‘superato’ il Tar. Città 30 torna a Bologna: sei multati per il superamento del limiteCittà 30 torna a Bologna: sei multati per il superamento del limite. Undici pattuglie dei vigili urbani. in strada nel primo giorno della fase 2. Ma il sindaco di Modena Mazzetti boccia il provvedim ... ilnordestquotidiano.it Pavia città 30, la riduzione del limite di velocità comincia a gennaio 2027Via agli incontri con i cittadini per spiegare la misura, si parte la settimana prossima. Moggi: «Non è ideologia ma un’opportunità» ... laprovinciapavese.gelocal.it Firenze è la città italiana con più borseggi. Non Napoli, non Roma, non Milano — Firenze. 11.051 furti con destrezza nel 2024. Quarantotto per cento in più rispetto all'anno prima. Prima in tutta Italia per questa categoria di reato, secondo l'Indice della Criminal - facebook.com facebook Droni ucraini volano per 1500km, "pioggia di petrolio" sulla città russa di Perm. Cremlino: parata del 9 maggio "in formato ridotto" per le "minacce terroristiche di Kiev". Padiglione russo, il ministero della Cultura manda gli ispettori alla Biennale x.com