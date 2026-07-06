In Italia, i furti di auto si concentrano sempre più su veicoli elettrici e ibridi, che vengono smontati pezzo per pezzo. I ladri prendono di mira queste vetture, rimuovendo componenti come batterie e motori elettrici. La tendenza si evidenzia nelle aree urbane, dove i veicoli di nuova tecnologia sono più diffusi. Le forze dell’ordine segnalano un aumento di questo tipo di furti negli ultimi mesi.

La crescita della mobilità elettrificata sta ridisegnando le strategie dei ladri d’auto in Italia, delineando una trasformazione dei reati automobilistici. A rivelarlo sono i nuovi dati della ricerca Verti Movers, fatta dall’Osservatorio della compagnia assicurativa Verti, che ha analizzato i furti e le tipologie di vetture colpite nel periodo tra gennaio 2025 e maggio 2026. La transizione ecologica sta modificando la composizione del parco circolante nazionale, che nell’ultimo arco temporale ha visto crescere le vetture elettriche del 46%, che tuttavia rappresentano una quota ancora del tutto minoritaria del mercato, e quelle ibride (vere best seller) del 63%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Furti d’auto, il nuovo trend. Elettriche e ibride vengono smontate pezzo per pezzo

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