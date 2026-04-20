Auto fuori strada e schianto in moto | notte di incidenti nel Comasco due uomini in ospedale

Nella notte e nelle prime ore del mattino nel Comasco si sono verificati due incidenti gravi. Il primo riguarda un'auto uscita di strada, mentre il secondo coinvolge uno scooter coinvolto in uno schianto. Entrambi gli eventi sono stati segnalati in codice rosso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, e le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle cause o sulle condizioni attuali dei feriti.

Due gravi incidenti tra la notte e l’alba nel Comasco, entrambi segnalati inizialmente da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) in codice rosso, facendo temere il peggio per le persone coinvolte.Il primo è avvenuto poco prima di mezzanotte, alle 23:52, a Solbiate con Cagno, lungo la ss342.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Due incidenti nel Parmense: auto fuori strada a Busseto e scontro a San Prospero Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedaleGrave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Auto fuori strada e conducente bloccato fra le lamiere; Auto vola fuori strada e si ribalta nel campo; Auto fuori strada tra Savigliano e Genola, donna ferita; Auto fuori strada e schianto in moto: notte di incidenti nel Comasco, due uomini in ospedale. Auto fuori strada vicino ai binari, interrotta linea Roccasecca - SoraLa linea ferroviaria Roccasecca - Sora è stata interrotta fino alle 7 di questa mattina a causa di un incidente stradale accaduto poco dopo le 4.30 della notte scorsa sulla Provinciale Le Compre. (ANS ... ansa.it Incidente a Villar Perosa: auto fuori strada sfonda una recinzione e atterra nel cortile di una casaAuto fuori strada a Villar Perosa, sfonda una recinzione e finisce nel cortile di una casa: ferito un giovane, paura nella notte. torinofree.it Fuori dal coro. . "Lui avuto i soldi ma io non ho avuto la macchina" Gaetano è una delle tante vittime delle truffe di Michele Ioffredo, conosciuto come AmericanAuto, commerciante di auto e creatore di video sui social dove propone affari imperdibili. #Fuoridalco - facebook.com facebook Fuori strada con l'auto e schianto contro un albero sulla provinciale: grave un 60enne x.com