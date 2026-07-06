Fregene parte la progettazione per riqualificare il lungomare

La Giunta comunale di Fregene ha approvato una delibera per avviare le attività di progettazione del nuovo waterfront della località balneare. L’obiettivo è riqualificare il lungomare attraverso un progetto complessivo. La fase preparatoria riguarda la definizione delle linee guida e le prime valutazioni tecniche. La decisione rappresenta il primo passo verso un intervento di miglioramento dell’area costiera. La pianificazione proseguirà con l’elaborazione di dettagli e eventuali interventi strutturali.

Fregene, 6 luglio 2026 – Un nuovo passo verso la riqualificazione del lungomare di Fregene. La Giunta comunale guidata dal sindaco Mario Baccini ha approvato una delibera che avvia le attività propedeutiche alla definizione del progetto complessivo per il futuro waterfront della località balneare. Con il provvedimento, l’Amministrazione prende formalmente atto dello stato di fatto delle opere pubbliche e private presenti sul lungomare, considerate l’asse strategico della futura riqualificazione. Lungomare di Fregene, verso un progetto organico. L’obiettivo del Comune è mettere a sistema gli interventi già realizzati negli ultimi anni, dalla pista ciclabile ai parcheggi, fino alle opere di urbanizzazione, per arrivare a una progettazione organica e coordinata dell’intero lungomare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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