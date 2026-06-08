Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno arrestato quattro persone e denunciato sei individui. Gli interventi hanno riguardato casi di guida senza patente, con un uomo che ha mostrato il documento del fratello, e di armi in casa, dove sono state trovate due pistole lanciarazzi. Le operazioni hanno coinvolto anche persone con armi in possesso. Le forze dell’ordine hanno concluso le operazioni con i provvedimenti giudiziari relativi ai soggetti individuati.

Cronache Cittadine FIUMICINO FREGENE – Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno eseguito un servizio coordinato L'articolo Fiumicino Fregene. Dall’uomo alla guida senza patente che esibisce il documento del fratello a quello con 2 pistole lanciarazzi in casa. 4 arresti e 6 denunce da parte dei Carabinieri Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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