Fregene stretta sui furbetti dei rifiuti | controlli al Villaggio dei Pescatori e sul lungomare
A Fregene sono in corso controlli mirati per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti lungo il lungomare e nel Villaggio dei Pescatori. Gli agenti sono intervenuti questa mattina per verificare eventuali violazioni, proseguendo una serie di operazioni già avviate in altre zone del centro storico di Fiumicino, come via della Torre Clementina, dove sono stati effettuati controlli nelle scorse settimane.
Continua l’offensiva contro l’abbandono selvaggio di rifiuti sul litorale. Dopo i recenti interventi nel centro storico di Fiumicino, in via della Torre Clementina, questa mattina i controlli si sono spostati a Fregene. Sotto la lente d'ingrandimento della Polizia Locale sono finiti il lungomare.🔗 Leggi su Romatoday.it
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